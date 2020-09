Covid-19

Roma, 13 set 2020 (Lusa) --Itália registou 1.458 infeções com o novo coronavírus, nas últimas 24 horas, uma ligeira descida em relação às 1.501 de sábado, mas com menos 20.000 testes realizados, e sete mortes, segundo as autoridades.

São já 287.297 os casos de infeção com o novo coronavírus em Itália, desde o início da pandemia, em 21 de fevereiro, incluindo 35.610 mortes, segundo dados do Ministério da Saúde italiano.

O número de doentes hospitalizados continua a aumentar, mais 50 do que no sábado, assim como o de internados em cuidados intensivos, que são agora 187, mais cinco do que no sábado.