Covid-19

O encontro particular entre o Sporting e o Nápoles foi cancelado, por indicação da Direção-Geral da Saúde (DGS), devido aos casos positivos no plantel dos 'leões', informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"O Sporting Clube de Portugal informa que o jogo entre o Sporting CP e o Nápoles, agendado para as 19:30 de hoje, foi cancelado por indicação da Direção-Geral da Saúde por 'não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo'", lê-se num comunicado dos 'verde e brancos'.

Na mesma nota, publicada no site oficial, o Sporting revela que "as Autoridades de Saúde dos níveis nacional, regional e local tomaram esta decisão na sequência da 'avaliação de risco, face a resultado obtido em teste de pesquisa de SARS-CoV-2'".