Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda reclamou hoje "o fim da lei dos compromissos no SNS", criticou a Ordem dos Médicos por dificultar o acesso destes profissionais à especialidade e defendeu a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde.

"Há uma coisa muito importante que é a capacidade de o Serviço Nacional de Saúde [SNS] usar os meios de que precisa. E foi criada uma coisa chamada leis dos compromissos, é uma lei de 'troika', que torna difícil os serviços públicos assumirem responsabilidades financeiras das encomendas de que precisam", afirmou Catarina Martins durante a sessão "Vencer a Crise", uma das iniciativas que marcou a 'rentrée' do BE na cidade do Porto.

Numa intervenção centrada nas "lições a tirar da pandemia" na área da saúde, a líder bloquista salientou que a lei dos compromissos "coloca problemas tão absurdos para o SNS como, por exemplo, determinadas unidades de saúde poderem encomendar medicamentos".