GOP

O estatuto dos profissionais da área da Cultura "será revisto e implementado" em 2021, lê-se no projeto de proposta de lei das Grandes Opções do Plano (GOP) para 2021.

O documento, designado "Grandes Opções do Plano 2021/2023", aprovado na quinta-feira pelo Conselho de Ministros e ao qual a agência Lusa teve hoje acesso, calendariza para 2021 a aplicação de um estatuto laboral específico, há muito reivindicado pelos trabalhadores das Artes, Cultura e Espectáculos em condições de precariedade e intermitência.

Segundo o Governo, "a conclusão do novo estatuto dos profissionais da Cultura é uma peça decisiva para o futuro do setor cultural e criativo em Portugal" e cujas fragilidades foram este ano agudizadas por causa da pandemia da covid-19, com a paralisação de grande parte da atividade cultural durante vários meses.