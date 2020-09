GOP

O Governo defende, no projeto de proposta de lei das GOP para 2021, que o período de recuperação da aviação aos níveis pré-covid-19 deve ser usado para desenvolver e melhorar o projeto do novo aeroporto do Montijo.

"A crise pandémica afetou de forma avassaladora todos os setores e, de forma especial, o da aeronáutica", começa por sublinhar o executivo no projeto das Grandes Opções do Plano (GOP) para 2021 aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros e a que a Lusa teve hoje acesso.

"A recuperação da aviação e o regresso ao volume de passageiros pré-covid-19 demorará algum tempo. Esse período - ainda imprevisível - deve ser utilizado para recuperar o atraso que Portugal registava na oferta adequada da capacidade aeroportuária de Lisboa, fundamental para a sua economia, desenvolvendo e melhorando o projeto do novo aeroporto do Montijo e das obras no Aeroporto Humberto Delgado", pode ler-se no documento.