Actualidade

A população de Chaves votou contra a reabertura ao trânsito automóvel na ponte romana, no referendo local realizado hoje, no qual votaram 12% dos eleitores recenseados no concelho e o 'não' obteve mais de 85% dos votos.

De acordo com os resultados divulgados pela Câmara de Chaves, no distrito de Vila Real, o 'não' à reabertura da ponte romana ao trânsito automóvel de ligeiros, num único sentido, venceu com 4.440 votos (85,37%).

No total, votaram 5.250 eleitores, que corresponde a 12,07% dos 43.480 recenseados.