Actualidade

Os filmes "Mata", de Fábio Rebelo, e "Pelican Blood", de Katrin Gebbe, foram premiados no Festival de Cinema de Terror de Lisboa - MoteLx, "num ano atípico e desafiante", por causa da covid-19, revelou hoje a organização.

Apesar do "espectro de medidas reforçadas de segurança", o festival contou com mais de 20 sessões esgotadas no cinema São Jorge, refere a direção do MoteLx.

O prémio de melhor curta-metragem de terror foi atribuído a "Mata", de Fábio Rebelo, um filme "sólido que joga com o imaginário da literatura fantástica" e que "revela a promessa de um jovem realizador", justificou o júri.