GOP

O Governo vai criar equipas de saúde mental comunitárias, concretizar novos hospitais e continuar a requalificação de escolas no âmbito da provisão de serviços públicos, segundo a proposta de lei das Grandes Opções do Plano (GOP) para 2021.

"Torna-se cada vez mais relevante a prestação de serviços públicos de proximidade, levando os serviços às pessoas, e utilizando cada vez mais, sempre que seja adequado, a telemedicina, o serviço por via telefónica ou digital. É fundamental assegurar as infraestruturas que permitiam um serviço público mais próximo e customizado e mais facilitado da vida do cidadão, que pode ter acesso aos serviços sem ter de sair de casa", pode ler-se no documento a que a Lusa teve hoje acesso.

Neste sentido, a área da Saúde é aquela que vai receber uma aposta mais forte, com um "reforço do número de utentes com médico e enfermeiro de família atribuídos" e o "alargamento do número de novas unidades móveis no interior", assim como a ampliação e melhoria dos serviços de saúde oral e visual, com mais utilização dos cheques-dentista (para crianças dos 2 aos 6 anos), vales-óculos e um reforço de rastreios oftalmológicos para grupos-alvo e a requalificação dos heliportos hospitalares.