Covid-19

O Brasil registou 415 mortos e 14.768 novos infetados com covid-19 nas últimas 24 horas, informaram hoje as autoridades de Saúde do país, acrescentando ainda que estão a investigar a relação de 2.474 óbitos com a doença.

O Brasil totaliza agora 131.625 vítimas mortais e 4.330.455 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficialmente no país no final de fevereiro.

A taxa de incidência da covid-19 no Brasil, pais lusófono mais afetado pela pandemia, é hoje de 62,6 mortes e de 2.060,7 casos por cada 100 mil habitantes, e a taxa de letalidade mantém-se em 3,0%.