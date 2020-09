Actualidade

Os bombeiros timorenses necessitam de um reforço urgente de meios materiais para poder responder a incêndios, como o ocorrido no domingo, num armazém em Díli, disse hoje o secretário de Estado da Proteção Civil (SEPC).

"Os nossos recursos dos bombeiros não estão adequados para combater este tipo de incêndio. Não podemos responder com material como este, químicos, borrachas, plásticos e 20 e tal bidons de óleo", afirmou Joaquim Gusmão Martins, em declarações à Lusa.

O relatório da Proteção Civil, a que a Lusa teve acesso, mostrou as carências atuais, com autotanques de "pequenas dimensões" e "mangueiras em mau estado, com buracos e grandes fugas", bem como a "falta de equipamentos de proteção adequados a um incêndio destas dimensões", o que tornou o combate às chamas "particularmente difícil".