Actualidade

A secretária-geral do Fórum de Macau, Xu Yingzhen, cessou as funções e regressou a Pequim no domingo, anunciou hoje a organização de cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

"A secretária-geral do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), Xu Yingzhen, terminou o seu mandato em Macau e regressou para Pequim no dia 13 de setembro", de acordo com um comunicado.

Xu Yingzhen, que assumiu funções em julho de 2016, presidiu a "uma série de eventos de grande importância", como a 5.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau, "a celebração do 15.º Aniversário da Criação do Fórum de Macau" e ainda às comemorações do 20.º aniversário da passagem da administração de Macau de Portugal para a China, em 20 de dezembro de 1999, lembrou o Fórum, na mesma nota.