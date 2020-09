Incêndios

O incêndio de "grandes dimensões" no concelho de Proença-A-Nova, no distrito de Castelo Branco, estendeu-se aos concelhos de Castelo Branco e de Oleiros, disse fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.

O incêndio "continua com grande evolução" e alastrou a três concelhos "Castelo Branco, Proença-a-Nova e Oleiros", indicou a mesma fonte.

De momento estão no local 720 operacionais, apoiados por 242 viaturas, acrescentou.