Actualidade

O Presidente da República justificou hoje a não realização da 5.ª Festa do Livro em Belém com a preocupação de mitigar os riscos de contágio da covid-19, realçando que esta iniciativa "tem incluído várias manifestações culturais".

Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu esta posição numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet em que anunciou o adiamento da 16.ª reunião do Grupo de Arraiolos prevista para 08 e 09 de outubro em Lisboa.

"Com as mesmas preocupações de mitigação dos riscos de contágio, também não se realizará este ano a 'Festa do Livro em Belém', a qual tem incluído várias manifestações culturais, com a exposição de livros, mas também colóquios, exposições e espetáculos teatrais e musicais", afirma o chefe de Estado.