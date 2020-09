Incêndios

Vinte e três pessoas foram hoje retiradas de aldeias de Oleiros na sequência do incêndio que começou no domingo à tarde em Proença-a-Nova e que se alastrou a outros concelhos do distrito de Castelo Branco, disse hoje o presidente da Câmara de Oleiros.

O incêndio "está com uma grande frente ativa" em Oleiros, disse à agência Lusa o presidente do município, Fernando Marques Jorge.

De acordo com o autarca, o incêndio obrigou à retirada hoje de manhã de 23 pessoas das aldeias de Bafareira e Rabisca e de povoações vizinhas, devido ao risco "de o fogo atingir as suas habitações".