Covid-19

África registou 123 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, passando a um total de 32.625 em 1.353.283 casos de infeção, de acordo com os números mais recentes da pandemia no continente.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas registaram-se, nos 55 Estados-membros da organização, mais 6.625 novos casos de infeção com o novo coronavírus, metade dos quais no norte de África, e houve mais 7.238 recuperados, para um total de 1.090.676.

O maior número de casos e mortos continua a registar-se na África Austral, com 703.554 infeções e 16.571 óbitos. Só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 649.793 casos e 15.447 mortos.