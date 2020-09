Bielorrússia

A líder da oposição bielorrussa no exílio, Svetlana Tikhanovskaya, avisou hoje o Presidente russo de que os acordos com Lukashenko não têm validade e devem ser revistos pelas "novas" autoridades da Bielorrússia.

"Quero recordar a Vladimir Putin que, seja o que for acordado na reunião de Sochi (Rússia), não vai ter validade. Todos os acordos firmados pelo (Presidente) ilegítimo Lukashenko têm de ser revistos pelas novas autoridades, porque o povo lhe retirou a confiança nas eleições (presidenciais)", declarou Tikhanovskaya que se encontra na Lituânia.

Lukashenko chegou hoje a Sochi, no Mar Negro, para se reunir com Putin, com quem vai abordar "assuntos chave" para o desenvolvimento das relações estratégicas entre a Rússia e a Bielorrússia assim como os "processos de integração no marco da União Estatal entre os dois países".