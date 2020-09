Covid-19

Cerca de três dezenas de jovens angolanos residentes em Portugal apresentaram hoje, frente ao consulado de Angola em Lisboa, um cartão vermelho à brutalidade policial naquele país africano, que afirmam se ter agravado com a pandemia de covid-19.

Munidos de cartazes e apitos, os jovens concentraram-se pouco depois das 10:00 frente ao consulado, em Alcântara, respondendo assim a um convite feito através das redes sociais, que nos últimos tempos tem sido o principal meio de comunicação e também de denúncia do que classificam de "crime sem castigo".

Desde o início da pandemia, mais de uma dezena de pessoas perderam a vida em Angola na sequência de intervenções policiais para obrigar ao cumprimento dos decretos presidenciais com as medidas que vigoraram no estado de emergência e agora na situação de calamidade pública, nomeadamente o uso de máscara facial.