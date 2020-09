Actualidade

O presidente da Juventude Popular condenou hoje o apoio de António Costa à recandidatura do presidente do Benfica, alargando a crítica ao líder da bancada do CDS-PP, que também integra a comissão de honra de Luís Filipe Vieira.

"Não se trata da liberdade de gosto ou militância clubista de António Costa", considerou, considerando que em causa está a "promiscuidade" entre o "primeiro-ministro de Portugal com o futebol, com um clube e com um candidato", disse Francisco Mota.

Na ótica do líder da estrutura que representa os jovens do CDS-PP, António Costa "ultrapassou todos os limites da vergonha" ao integrar a comissão de honra da recandidatura do presidente benfiquista, Luís Filipe Vieira, na qual também surgem os nomes do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e do líder parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia.