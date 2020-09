Actualidade

A Alta-Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michele Bachelet, pediu hoje uma "ação urgente para combater o racismo sistémico" nos EUA e mais atenção para a nova lei de segurança nacional em Hong Kong.

Durante o discurso de abertura da sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, hoje em Genebra, Bachelet revelou a sua preocupação com o uso de força pela polícia em casos com os de Jacob Blake, que foi abatido com vários tiros, no Wisconsin, no mês passado, ou a morte de Daniel Prude, vítima de violência policial, no estado de Nova Iorque, no início do ano, como representando sintomas de "racismo sistémico" nos EUA.

Para Bachelet, a falta de responsabilização por estes atos de violência policial e "por muitos assassinatos anteriores revela a gravidade da crise" com questões raciais nos Estados Unidos, exigindo uma ação "urgente".