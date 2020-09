Navalny

O Presidente francês, Emmanuel Macron, pediu hoje ao seu homólogo Vladimir Putin o esclarecimento sem demora "das circunstâncias e responsabilidades" da "tentativa de assassínio" do opositor russo Alexei Navalny, que definiu de "envenenamento", indicou o Eliseu em comunicado.

"É necessária uma clarificação por parte da Rússia no âmbito de um inquérito credível e transparente", pediu o chefe de Estado francês ao Presidente da Rússia durante um contacto telefónico, precisando que "a França partilha, na base das suas próprias análises, as conclusões de diversos dos seus parceiros europeus sobre os factos do envenenamento com a ajuda de um agente neurotóxico Novichok".

No comunicado, o Eliseu sublinha ainda que Macron expressou "a sua profunda preocupação pelo ato criminal perpetrado" contra Navalny e destacou a necessidade de "um esclarecimento por parte da Rússia no âmbito de uma investigação célere e transparente".