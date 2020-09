Actualidade

O Irão convocou hoje o embaixador de Berlim em Teerão para protestar contra as mensagens da embaixada alemã transmitidas pelas redes sociais condenando a recente execução do manifestante iraniano Navid Afrik.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão "condenou firmemente" perante o embaixador os textos publicados através da conta oficial da embaixada da Alemanha na rede social Twitter considerando que se trata de "interferências em assuntos internos".

No sábado, o Irão anunciou a execução de Navid Afkari, 27 anos, condenado à morte por ter apunhalado, segundo a justiça de Teerão, um "funcionário" no dia 08 de agosto de 2018 durante manifestações contra o governo em Chiraz, no sul do país.