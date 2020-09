Covid-19

As mortes e os contágios pelo novo coronavírus no Irão tiveram um forte aumento nas últimas 24 horas, com o registo de 156 mortes e 2.619 novos contágios, segundo dados oficiais.

Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, o aumento, desde domingo, foi de 22% nas mortes e 25% nos contágios, contando até agora o Irão 23.313 pessoas mortas por covid-19 e 404.648 casos confirmados da doença.

A porta-voz do Ministério da Saúde, Sima Sadat Lari, também informou que, nas últimas 24 horas, 1.382 pacientes tiveram de ser hospitalizados e 3.798 estão em estado crítico, admitidos em unidades de cuidados intensivos.