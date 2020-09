Covid-19

O Presidente da República falou por telefone com o comandante da força nacional destacada na República Centro-Africana (RCA) e soube que os 88 militares infetados com o novo coronavírus estão assintomáticos.

Esta informação consta de uma nota hoje publicada pela Presidência da República após o Estado-Maior-General das Forças Armadas ter divulgado que pelo menos 88 dos 180 militares portugueses que integram a missão da ONU na RCA estão infetados com o novo coronavírus, mas encontram-se bem.

Segunda a nota hoje publicada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, "contatou via telefone com o comandante da força para se inteirar da situação no terreno", após ter sido "informado no sábado" desta situação.