Actualidade

O Festival Terras sem Sombra deste ano, que foi interrompido em março devido à covid-19, vai ser retomado em outubro para mais sete fins de semana com concertos e ações sobre património e biodiversidade, foi hoje anunciado.

Na sequência da interrupção, a 16.ª edição do festival foi "reajustada" e vai "regressar ao convívio com o público e ao seu palco natural, o Alentejo", no fim de semana prolongado de 03, 04 e 05 de outubro, em Castelo de Vide, distrito de Portalegre, refere a organização do Terras sem Sombra, em comunicado enviado hoje à Lusa.

Segundo a organização, o festival também vai incluir passagens pelos concelhos de Ferreira do Alentejo, Viana do Alentejo, Vila Nova de Mil Fontes, Santiago do Cacém, Alter do Chão e Sines, onde deverá terminar no dia 13 de dezembro com uma ação de salvaguarda de biodiversidade.