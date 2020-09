Covid-19

Vinte e seis crianças que frequentam a creche e o jardim-de-infância do Lar do Comércio, concelho de Matosinhos, estão a cumprir quarentena em casa depois de detetados dois casos de infeção covid-19, informou hoje a instituição.

Entre as 26 crianças, de um total de três salas, estão dois irmãos de 7 meses e 2 anos de idade que testaram positivo ao novo coronavírus.

Em comunicado, a direção do Lar do Comércio descreve que foi contactada no domingo pela mãe de duas crianças que frequentam o seu equipamento infantil as quais, submetidas ao teste covid-19, testaram positivo, razão pela qual decidiu contactar todos os pais e colaboradores deste equipamento, aos quais foram transmitidas as instruções da Direcção-Geral da Saúde (DGS).