Actualidade

A Câmara de Pampilhosa da Serra expressou hoje ao Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte e à Administração Regional de Saúde do Centro a preocupação pela falta de médicos de medicina geral no concelho.

"O executivo camarário de Pampilhosa da Serra deliberou hoje, em sede de reunião de Câmara, emitir por escrito uma nota de preocupação junto do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte e da Administração Regional de Saúde do Centro devido à falta de médicos de medicina geral no Centro de Saúde de Pampilhosa da Serra, afetando do mesmo modo as suas extensões de saúde em Dornelas do Zêzere e Unhais-o-Velho", refere um comunicado enviado à agência Lusa.

A situação, agravada pelo facto de dois clínicos estarem de baixa, provoca "um défice na prestação de cuidados de saúde" no Centro de Saúde concelhio, assim como a não realização de consultas nas suas extensões de saúde.