Covid-19

Trinta e dois utentes e nove funcionários do lar do Centro Social de S. Torcato, em Guimarães, no distrito de Braga, acusaram positivo nos testes à covid-19, disse hoje à Lusa um responsável da instituição.

Paulo Novais, juiz da Irmandade de S. Torcato, acrescentou que dois utentes apresentavam "alguns sintomas febris", pelo que estão internados no hospital.

"Todos os outros estão assintomáticos", disse ainda, ressalvando que mesmo os que estão internados "não inspiram especiais cuidados".