Incêndios

O incêndio que deflagrou em Proença-a-Nova no domingo e que lavra hoje com intensidade em Oleiros já está próximo do Rio Zêzere, afirmou hoje o presidente da Câmara.

"Está uma frente horrível na zona de Pisoria, já perto do Rio Zêzere", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Oleiros, Fernando Marques Jorge.

Segundo o autarca, o município está a estudar a eventual retirada de pessoas devido ao incêndio, salientando que, até ao momento, não há feridos civis a registar.