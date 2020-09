Covid-19

O secretário de Estado da Saúde afirmou hoje que "o futebol não pode dar sinais contrários" face ao estado de contingência e que as autoridades "não abdicarão de usar todos os meios" para conter a pandemia de covid-19.

"O Governo continuará empenhado em permitir o regresso à normalidade possível das modalidades desportivas e do futebol, mas as autoridades de saúde não abdicam de usar todos os meios legais e de saúde publica para limitar a propagação do vírus", começou por dizer António Lacerda Sales, em conferência de imprensa.

Depois do adiamento dos jogos da II Liga Feirense-Desportivo de Chaves e Académico de Viseu-Académica, que deveriam ter sido realizados no passado fim de semana, António Lacerda Sales salientou que "as condições de avaliação cabem às autoridades locais de saúde".