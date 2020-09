Covid-19

O concelho de Évora registou seis casos de covid-19 na comunidade associados ao surto detetado num lar ilegal, situado na periferia da cidade, tendo vários estabelecimentos fechado portas, por precaução, disse hoje o presidente do município.

"Dos testes que já foram feitos, registámos mais seis casos ativos na comunidade relacionados com este surto", indicou o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, numa conferência de imprensa realizada junto aos Paços do Concelho.

Segundo o autarca alentejano, foram também detetados em Évora "mais alguns casos" positivos de covid-19, os quais "não estão relacionados com o surto" no lar, o que elevou o total de ativos no concelho para 56.