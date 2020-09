Actualidade

O extremo Gaitán está de fora do jogo com o FC Porto, no próximo sábado, da primeira jornada da I Liga de futebol, enquanto o avançado Paulinho está em dúvida, informou hoje o Sporting de Braga.

Os dois jogadores lesionaram-se no sábado passado, num jogo particular diante do Farense (vitória por 2-0), realizado no Estádio Municipal de Braga.

Segundo o boletim clínico publicado hoje pelos minhotos, o internacional argentino sofreu uma lesão muscular nos isquiotibiais direitos, prevendo-se uma paragem mínima de quatro a cinco semanas.