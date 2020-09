Actualidade

O administrador da Altice Portugal para a área tecnológica (CTO), Luís Alveirinho, afirmou hoje que ainda no segundo semestre serão anunciadas "mais 500 freguesias cobertas com fibra ótica" da dona da Meo.

Luís Alveirinho falava num encontro com jornalistas, que decorreu hoje em Picoas, Lisboa, tendo destacado o "mais recente projeto" que a Altice Portugal tem vindo a desenvolver - Freguesias 100% -, no sentido de cobrir "todas as freguesias" com fibra ótica.

"Em abril de 2019 anunciámos as primeiras 10 freguesias cobertas a 100%", em setembro do ano passado "anunciámos as primeiras 100 freguesias e hoje estamos aqui em condições de poder dizer que ainda duracho que sante este segundo semestre vamos anunciar mais 500 freguesias" totalmente cobertas com fibra ótica da Altice Portugal, rematou Luís Alveirinho.