Actualidade

Oficinas 'online', fundo teatral e peças de Cristina Arcando da Cruz, Valter Hugo Mãe, Ricardo Alves, Vitor M. Santana e Michael Mackenzie compõem, até ao final do ano, a programação do Teatro Art'Imagem para a Quinta da Caverneira, na Maia.

A peça "Apeadas", de Cristina Arcando da Cruz, com a encenação de Francisco Braz, sobe a palco para, no dia 24 de outubro, às 21:30, marcar com "um funeral agendado" o arranque da nova temporada teatral.

'"Desumanização", de Válter Hugo Mãe, com dramaturgia de José Pedro Pereira com direção e encenação de José Leitão, leva até aos espetadores, de 03 a 08 de novembro, "uma história de perda, luto e superação que nos faz questionar acerca dos limites (ou sua transgressão) da humanidade".