Actualidade

Cerca de três mil pessoas assistiram à primeira edição do Operafest, festival de ópera que decorreu em Lisboa entre 21 de agosto e 11 de setembro, e tem regresso garantido em 2021, anunciou hoje a organização.

No primeiro Operafest, foram apresentadas "oito óperas em estreia absoluta, de oito jovens compositores portugueses, onze espetáculos de ópera ao vivo, cinco sessões de cine-ópera, conferências e debates [...], numa programação que chegou a um universo direto de público e três mil pessoas", refere a organização num comunicado hoje divulgado.

O festival, com direção geral e artística de Catarina Molder e produção da Ópera do Castelo, decorreu no Jardim do Museu Nacional de Arte Antiga e nas Carpintarias de São Lázaro.