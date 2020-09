Incêndios

Moradores das aldeias de Milrico, Dão e Várzeas, no concelho de Oleiros, queixaram-se da falta de meios para combater o incêndio que na madrugada de hoje rodeou aquelas localidades, no seguimento do fogo que eclodiu no domingo em Proença-a-Nova.

"Das 06:00 às 12:00 não vi bombeiro nenhum, certamente andavam noutros lados", lamentou Maria Antunes, de 70 anos, em Milrico, que desde a madrugada, juntamente com outros vizinhos, andou numa "roda-viva" para evitar que as chamas atingissem a sua casa.

Na mesma aldeia, António Mateus, de 66 anos, emigrante em França, teve de recorrer à água de um furo e a mangueiras próprias para combater o fogo, que chegou a 50 metros da sua habitação.