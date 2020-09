Actualidade

O número de visitantes do Museu e do Parque Arqueológico do Vale do Côa, em agosto, quase duplicou para 14.954, em relação a 2019, e gerou 130 mil euros de receita, revelou hoje o presidente da Fundação Côa Parque.

"Durante o mês de agosto houve uma procura extraordinária por parte dos visitantes, ao Museu e Parque Arqueológico, o que fez com o que o crescimento de visitas fosse de mais de 90%, face a período homólogo, com 14.954", indicou à Lusa o presidente da Fundação Côa Parque, Bruno Navarro.

O responsável concretizou, que, no mês de agosto, visitaram o Museu do Côa (MC) 11.854 pessoas, enquanto o Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) teve 3.100 visitantes.