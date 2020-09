Actualidade

O Parque das Serras do Porto anunciou hoje, em Paredes, o início da empreitada de implementação da rede de percursos pedestres, que deverá estar concluído em seis meses e representa um investimento de 230 mil euros.

Numa cerimónia que decorreu em Aguiar de Sousa, naquele concelho do distrito do Porto, o presidente executivo da associação do Parque das Serras explicou que os 19 percursos distribuídos entre 18 pequenas rotas, nos concelhos de Paredes, Valongo e Gondomar, e uma grande, de 57 quilómetros, transversal aos três municípios, "começaram hoje a ser preparados".

"A previsão é que daqui por um mês e meio três desses percursos estejam prontos, um em cada um dos municípios e, daqui por meio ano, estejam todas as rotas implementadas no terreno, que totaliza 259,2 quilómetros de extensão", disse Alexandre Almeida.