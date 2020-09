Incêndios

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou hoje no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra os dois bombeiros feridos no combate ao incêndio de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

Esta informação consta de uma nota publicada hoje à noite no portal da Presidência da República na Internet.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje, no Centro Hospitalar de Coimbra, os dois bombeiros feridos no domingo no incêndio de Proença-a-Nova, Hugo Martins e Eurico Martins, a quem desejou as melhoras das queimaduras que sofreram no exercício das suas nobres e abnegadas funções ao serviço da comunidade", lê-se na nota.