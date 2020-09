Actualidade

O Sporting confirmou na segunda-feira a venda do futebolista internacional argentino Marcos Acuna ao Sevilha por 10,5 milhões de euros (ME), em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, os 'leões' dão conta da transferência de Acuna para o conjunto espanhol, tendo revelado ainda os valores da mesma, referindo que "a Sporting SAD receberá o montante fixo de 10,5 ME, acrescido de um valor condicional de até dois ME", que serão pagos ao Sporting "em função da obtenção de objetivos relacionados com a participação do jogador em jogos e da participação do Sevilha na Liga dos Campeões".

O Sporting revela ainda que os encargos com os serviços de intermediação relativos à transferência ascendem a um milhão e cinquenta mil euros e que o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelos dois clubes em partes iguais.