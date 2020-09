Actualidade

O Ministério Público (MP) brasileiro acusou hoje Lula da Silva pelo alegado branqueamento de subornos pagos pelo grupo Odebrecht, num caso relacionado com a operação Lava Jato, pela qual que o antigo Presidente foi condenado duas vezes.

Além do antigo chefe de Estado, o MP também acusou o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, um dos homens mais influentes no Governo Lula (2003-2010) e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto.

Os três são acusados do crime de branqueamento de capitais através do Instituto Lula, alvo de várias investigações em outros casos de corrupção.