Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, por unanimidade, uma moção para proibir o tráfego de veículos pesados de mercadorias na Via de Cintura Interna e para que estes veículos fiquem isentos do pagamento de portagens na A41.

A moção, apresentada na segunda-feira na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Porto, realizada no Teatro do Campo Alegre, pelo grupo municipal 'Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido', contou com o voto favorável de todos os partidos.

Na sessão, André Noronha, deputado do movimento independente defendeu que o "grau de saturação" da Via de Cintura Interna (VCI) é elevado e que é "tempo de o Porto dizer basta, pedir e exigir a tomada de medidas".