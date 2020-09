Actualidade

O presidente do Parlamento Nacional timorense apelou hoje aos deputados para que promovam a conciliação e o diálogo, com sentido de Estado e "altruísmo em defesa do interesse nacional".

"O Parlamento deve promover a conciliação, unir esforços para a consolidação do Estado e a bem do desenvolvimento e prosperidade, cumprindo as suas missões política, legislativa e fiscalizadora", afirmou Aniceto Guterres Lopes.

Aniceto Guterres Lopes falava na sessão solene de abertura da terceira sessão legislativa da quinta legislatura do Parlamento Nacional, onde hoje discursará o Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo.