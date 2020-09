Incêndios

O incêndio que deflagrou na noite de domingo na freguesia de Abedim, concelho de Monção, foi hoje dado como dominado pelas 02:17, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No local continuam mobilizados 169 operacionais apoiados por 56 viaturas, de acordo com a informação disponível no 'site' da ANEPC.

Portugal continental está a em alerta amarelo, na sequência da última avaliação das condições meteorológicas feita pela Proteção Civil em função do risco de incêndios florestais, anunciou na segunda-feira a secretária de Estado da Administração Interna.