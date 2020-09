Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, por unanimidade, uma recomendação do grupo municipal 'Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido' para prestar a "devida e justa homenagem" à Revolução Liberal e erguer um "monumento comemorativo".

A recomendação dirigida à Assembleia da República foi apresentada na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Porto, que decorreu no Teatro do Campo Alegre, na segunda-feira, contou com o voto favorável de todos os partidos.

Na sessão, Raul Almeida do movimento independente afirmou que a Revolução Liberal do Porto de 1820, que este ano celebra 200 anos, tem sido tratada "cada vez com mais leveza" e, com isso, "o Porto perde o protagonismo" tido neste marco histórico "fundador do Portugal moderno".