A Assembleia Municipal do Porto aprovou uma moção que repudia as alterações à lei eleitoral autárquica, apresentada pelo grupo municipal 'Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido'.

A moção, dirigida ao Presidente da República e ao Presidente da Assembleia da República, foi apresentada na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Porto, realizada na segunda-feira no Teatro do Campo Alegre, e contou com o voto favorável do PAN e do movimento independente, os votos contra do PS e do PSD e as abstenções do BE e da CDU.

Durante a sessão, o deputado Nuno Caiano, do grupo municipal 'Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido' defendeu que o movimento independente tem "o dever de manter a discussão em aberto pela democracia e pela liberdade".