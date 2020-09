Actualidade

Timor-Leste precisa de uma governação cada vez mais "responsável, transparente e coordenada" para proteger a soberania e evitar que o acentuar de desigualdades no plano interno possam provocar o "colapso do Estado", disse hoje o Presidente timorense.

"Hoje, a ameaça à soberania não passa exclusivamente pelo uso da força. O acentuar das desigualdades no plano interno pode provocar o colapso do Estado", afirmou Francisco Guterres Lu-Olo, no Parlamento Nacional.

Segundo o Presidente, "perante a complexidade das novas ameaças, a ação dos Órgãos do Estado deve adaptar-se proativamente no sentido de proteger a soberania" porque "o exercício do poder obriga cada vez mais a uma governação responsável, transparente e coordenada".