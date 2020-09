Covid-19

Os deputados municipais do Porto aprovaram, com o voto contra do grupo 'Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido', uma recomendação para reforçar a verba a transferir para as freguesias na resposta à crise provocada pela covid-19.

A recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Porto, realizada na segunda-feira no Teatro do Campo Alegre, foi aprovada com os votos favoráveis do PS, PSD, CDU, PAN e 20 votos contra do grupo municipal 'Porto, O Nosso Partido'.

No documento, a que a Lusa teve acesso, os deputados municipais do BE recomendam que no orçamento municipal e grandes opções do plano para 2021, a autarquia reforce a verba a transferir para as juntas de freguesia, no âmbito dos contratos de delegação de competências.