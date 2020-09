Covid-19

O Peru registou 102 mortes causadas pela covid-19, o número mais baixo em quase quatro meses, e 4.200 contágios nas últimas 24 horas, indicou o último boletim do Ministério da Saúde peruano.

Desde o início da pandemia, as autoridades contabilizaram 30.812 mortos, o que torna o Peru no país com a maior taxa de mortalidade mundial, com 94 óbitos por 100 mil habitantes.

Quinto país do mundo com maior número de casos de covid-19, o Peru acumula 733.860 infeções.