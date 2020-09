Actualidade

Ativistas de Macau disseram hoje à Lusa que debateram com o Governo a proibição do plástico de uso único, reciclagem e poluição marítima no território, com uma das maiores produções de lixo 'per capita' do mundo.

O diretor da Direção de Serviços de Proteção Ambiental (DSPA), Raymond Tam, reuniu-se, na quinta-feira passada, com membros de associações ambientais da Green Student Union, Macau for Waste Reduction, Macau ECOnscious e a Associação Novo Macau, numa reunião que serviu para "monitorizar" o trabalho de proteção ambiental que está a ser feito, disse à Lusa o fundador da Macau ECOnscious, Gilberto Camacho.

Por seu lado, a ativista e fundadora da Macau for Waste Reduction Annie Lao considerou que "a resolução da deterioração do ambiente não pode mais esperar e o Governo precisa de tomar medidas imediatas".