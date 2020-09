Moçambique/Ataques

O Ministério da Defesa de Moçambique considera que deve ser investigado o abate à queima-roupa de uma mulher nua e indefesa, filmado à beira de uma estrada por homens com uniformes militares e metralhadoras, noticiou hoje a imprensa.

"Factos desta natureza deverão sempre ser denunciados por todas as forças vivas da sociedade, devendo ser investigados para apurar a sua autenticidade e veracidade, com vista à devida responsabilização", refere-se num comunicado do ministério, divulgado hoje pelo Jornal Notícias e pela Rádio Moçambique.

O vídeo, de origem desconhecida e sem localização identificada, começou a circular nas redes sociais no mesmo dia, apresentado como um retrato da situação de violação de direitos humanos no conflito de Cabo Delgado, norte de Moçambique, entre rebeldes e forças moçambicanas.